〈智慧移動展〉友通結盟ARTC及VicOne 打造電動車資安解決方案

佳世達 (2352-TW) 旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 宣布，與車輛研究測試中心 (ARTC)、趨勢科技旗下車用資安公司 VicOne，三方簽署合作備忘錄 (MOU)，共同整合嵌入式系統和車聯網技術，打造電動車與連網交通運輸的資訊安全防護。

友通總經理蘇家弘表示，電動車不但具備運輸功能，更是高度軟體化的產品，如同行動式的大型數據中心，因此資訊安全將扮演相關車用系統整合上關鍵的角色。

友通表示，此次攜手 ARTC 與 VicOne，部署連網車輛的資安防護能力，可有效抵禦駭客攻擊，並以符合國際標準與法規之安全驗證為目標進行設計，一同為未來的智慧城市作好全面的準備。

此外，友通也參展本屆台灣國際智慧移動展 (2035 E-Mobility Taiwan)，聚焦車輛自駕化、聯網化、電動化及共享化等四大發展趨勢，與 ARTC 合作打造無人自駕小巴 WinBus。

友通表示，WinBus 採用工司的車載通訊控制器 T-Box 解決方案，搭載 ARM 架構的低功耗高可靠度車載系統 VC900-M8M，電腦中的車輛專用介面可以連接感測器收集車輛資料。

同時，利用 ARTC 提供的壓縮與加密演算法技術進行後台遠端動態分析，加上 VicOne 的車載資安軟體，確保連網汽車與設備通訊時受到保護，也能掌握異常數據訊號並即時示警。