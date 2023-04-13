越峰總座：SiC粉末全產全銷成長「很樂觀」 將積極擴產

越峰 (8121-TW) 今 (13) 日召開法說會，總經理吳文豪指出，碳化矽 (SiC) 粉末受惠電動車趨勢，目前保持全產全銷，今年「很樂觀」，因此會以較積極的方式持續擴產，至於電感鐵芯方面，則期待下半年顯著回溫。

吳文豪表示，碳化矽粉末上半年出貨看起來將優於去年同期，下半年成長動能也將延續，目前越峰碳化矽粉末客戶以歐、美、日為大宗，也有少部分台灣及中國客戶。

由於客戶需求暢旺，吳文豪透露，在碳化矽粉末會以積極的方式持續擴產，相較過往產能使用達 85% 才擴產，現階段可能提早到 60% 就規劃新產能。

據了解，越峰去年碳化矽出貨已達 1.75 億元，較前年 5200 萬元，成長逾 2 倍，營收比重也從不到 2%，增加到 5% 以上，公司認為，今年碳化矽粉末出貨的絕對金額跟營收比重都將持續提升，中長期目標比重達雙位數。

電感用的軟性鐵氧磁鐵芯方面，吳文豪表示，目前下游還在消化庫存的階段，預計整體態勢延續到上半年，不過，目前電動車、伺服器等應用還是維持成長，也有看到急單需求，預計鐵芯到下半年可望回溫。

目前越峰鐵芯在電動車的應用包括車用電源、感測器、胎壓偵測器、倒車雷達，以及充電樁等，車用約佔整體鐵芯出貨約 3 成。