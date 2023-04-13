漢來美食配息率逾97% 開啟深耕商圈街邊店新計畫

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (13) 日董事會通過，將發放每股現金股利 3 元，配息率達 97.4%，以今日收盤價 141.5 元計算，現金殖利率 2.12%，漢來美食指出，10 月台北漢來飯店開出後，將在館內一口氣推出 7 家新餐廳，其中，海港自助餐廳升級版值得期待；同時，今年展店主軸納入街邊店，開啟深耕各商圈的新計畫。

漢來美食去年合併營收 37.6 億元，年增 28%，稅後純益 1.3 億元，年增高達 72.61%，每股純益 3.08 元，今年第一季合併營收 12.96 億元，年增 24.99%，創單季新高紀錄，不僅走出疫情陰霾，前景看漲。

漢來美食指出，今年以來，年節假期即迎來大量外食需求，即便進入 3、4 月相對淡季也呈現淡季不淡，來客持續暢旺，除了連續假期帶動家庭聚會，政府發出 6000 元現金的效益逐漸發酵。

展望後市，漢來美食旗下主力品牌海港自助餐第二季活動不斷，4 月下旬起陸續進入甜點季、謝師宴和母親節旺季，目前全台 7 家分店母親節當周末午、晚餐各兩輪訂位已近 80%。

海港自助餐有「全台最難訂位餐廳」的盛名，漢來美食強調，在物價飛漲的時期透過大量採購新鮮食材和不斷推陳出新的豐富料理豐富選擇，更顯物超所值，成為消費者心中節慶聚餐的首選。

而將於 10 月開幕的台北南港漢來飯店，漢來美食將一口開出 7 個新據點，除了將移植在高雄漢來飯店經營 27 年的成功經驗和品牌，也將開創新的品牌，並推出海港自助餐廳升級版。

此外，漢來美食提到，過去展店主要瞄準百貨商場，看好集客效益高、方便停車等優勢，但今年起將街邊展店納入重點考量，會與百貨店展店併行，尤其以年輕客群為主的品牌如溜溜酸菜魚專賣店、上菜片皮鴨專賣店等菜系，將瞄準朋友聚餐和社區小家庭所需，深入布局街邊商圈，其中， 溜溜酸菜魚專賣店預計今年至少新開 2-3 家分店。

不僅如此，上菜和湯包等主題性強的品牌，預計持續開設新分店，以取得更大的營運經濟規模。