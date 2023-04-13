【產業概觀】殖利率最高逾9％？擁有鋼鐵般殖利率的鋼鐵概念股，一文看懂鋼鐵產業特性！

鋼鐵為工業之母，甚至被當作是國力的象徵，但除非景氣非常熱絡，不然鋼鐵族群大部分時候都不太受市場關注，但也因其是必需品，因此就有一定程度的剛性需求，也令其股價相對平穩，一起來發現鋼鐵股的優勢吧！

一、鋼鐵產業簡介

快速複習鋼鐵產業

上游

1. 鋼鐵依材質分為碳鋼、不鏽鋼、合金鋼。

2. 上游的原料有「鋼胚」與「不鏽鋼胚」，但這兩者皆是透過煉鋼的程序後的產物，煉鋼有兩種生產方式，分別是「高爐煉鋼」、「電爐煉鋼」。

中游

1. 上游分別製造出鋼胚與不鏽鋼胚後，接著就會依不同需求而有不同的樣態，分別有冷熱軋鋼板捲、鋼筋、線材盤元、棒鋼盤元、不鏽鋼型鋼等。

下游

1. 因不同需求而有同應用，包含各類金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜及工業設施及建築工程上所需之各種鋼材，如不銹鋼管配件、微接頭元件、建築五金零件、鎖類製品等。

2. 台灣螺絲螺帽多以中高階的特殊品為主，就目前產業趨勢而言，航太與車用是發展趨勢也因此可望帶動扣件業成長，因此 8 大應用中，螺絲螺帽雖看似微不足道，但實則扮演相當關鍵的角色。

二、鋼鐵股特性

為什麼鋼鐵股會是大牛股？原因除了股本太大外，影響最大的因素是他們皆是「景氣循環型的產業」

特性是經濟狀況良好時，需求增加，進而帶動公司營收增加；經濟狀況不好時，需求減少，公司營收就會減少。這類型的個股就是要關注市場的供需關係，因此時機非常的重要。

舉例而言，先前貨櫃航運的大行情，即是因運輸的受阻，貨櫃供不應求，令運價走揚，帶動相關公司營收皆上升。

因此景氣循環型個股重點就在市場的供需關係的變化。

對於市場而言，景氣循環這是相較可預測的，但這也不見得是壞事，因為市場上有上千檔股票，投資人也就有多種不同的屬性，對於喜歡穩定當股東領息的人，這類相較可掌握循環的股票可能就是相較好的選擇。

三、鋼鐵族群殖利率一覽

以下幫為鋼鐵產業中的最新殖利率排名，目前最高殖利率逾 9%，同時一併整理近 3、5 年的平均殖利率。

排行最高前十名依序為 (2221-TW) 大甲、(2211-TW)長榮鋼、(9962-TW)有益、(6248-TW)沛波、(2006-TW)東和鋼鐵、(2015-TW)豐興、(2012-TW)春雨、(2027-TW)大成鋼、(2028-TW)威致、(5013-TW)強新。整個表格來看，大都鋼鐵公司殖利率都相較穩定，但每家公司的性質與專注的項目仍有所不同，建議投資人可以搭配先前介紹的產業上中下游供應鏈的公司來輔以參考，或是去豐存股看看有什麼鋼鐵標的喔！

(推薦完整閱讀：殖利率最高逾 9％？一文看懂鋼鐵產業特性！)

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