盤中速報 - 九豪(6127)急拉2.53%報24.1元，成交1,672張

九豪(6127-TW)近5分K漲速2.53%，13日09:04報24.1元，成交1,672張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

九豪(6127-TW)近5日股價上漲19.09%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.32%。櫃買指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+121 張
  • 外資買賣超：+14 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+107 張
  • 融資增減：+527 張
  • 融券增減：+17 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+31.72%

$13,172

原投組報酬率

+24.40%

$12,440

投組標的成分

  • 40%

    寶一

    8222

  • 20%

    台林

    5353

  • 20%

    盛達

    3027

  • 10%

    全台

    3038

  • 10%

    瀚亞巴西基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞