盤中速報 - 九豪(6127)急拉2.53%報24.1元，成交1,672張

九豪(6127-TW)近5分K漲速2.53%，13日09:04報24.1元，成交1,672張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
九豪(6127-TW)近5日股價上漲19.09%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.32%。櫃買指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+121 張
- 外資買賣超：+14 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+107 張
- 融資增減：+527 張
- 融券增減：+17 張
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投組標的成分
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