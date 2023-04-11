盤中速報 - 九豪(6127)急拉2.48%報20.75元，成交1,453張

九豪(6127-TW)近5分K漲速2.48%，11日11:44報20.75元，成交1,453張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
九豪(6127-TW)近5日股價上漲8.87%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.2%。櫃買指數上漲0.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+159 張
- 外資買賣超：+154 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：+331 張
- 融券增減：+32 張
最新相關新聞
九豪(6127-TW)近5分K漲速2.48%，11日11:44報20.75元，成交1,453張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
九豪(6127-TW)近5日股價上漲8.87%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.2%。櫃買指數上漲0.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.56%
$13,556
原投組報酬率
+27.17%
$12,717
投組標的成分
40%
6643
20%
3011
20%
1513
10%
3441
10%