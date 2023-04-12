鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至2.35元，預估目標價為64元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台化(1326-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.35元上修至2.35元，其中最高估值4.57元，最低估值1.59元，預估目標價為64元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.57
|4.22
|7.1
|最低值
|1.59
|1.47
|7.1
|平均值
|2.55
|3.21
|7.1
|中位數
|2.35
|3.7
|7.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|387,667,000
|399,455,000
|380,556,010
|最低值
|325,756,000
|334,112,330
|380,556,010
|平均值
|363,097,060
|374,280,990
|380,556,010
|中位數
|366,310,500
|381,203,000
|380,556,010
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.26
|6.56
|3.34
|4.89
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|379,896,563
|365,812,098
|253,294,668
|315,499,063
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。