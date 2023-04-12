鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至14.46元，預估目標價為335元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對台達電(2308-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.33元上修至14.46元，其中最高估值16.2元，最低估值13.6元，預估目標價為335元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 16.2 20.31 23.21
最低值 13.6 15.29 19.91
平均值 14.46 16.76 21.56
中位數 14.46 16.71 21.56

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 445,619,000 499,925,000 546,653,630
最低值 413,579,000 451,366,340 539,471,960
平均值 428,138,250 477,507,930 543,062,800
中位數 426,939,000 481,715,840 543,062,800

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 12.58 10.32 9.81 8.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		 384,443,308 314,670,796 282,605,493 268,131,397

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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    4961

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    3006

  • 10%

    摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)

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