鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶技(3042-TW)EPS預估上修至7.55元，預估目標價為91元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對晶技(3042-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.55元上修至7.55元，其中最高估值11.52元，最低估值6.79元，預估目標價為91元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 11.52 8.4
最低值 6.79 7.72
平均值 8.18 8.09
中位數 7.55 8.16

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 13,940,000 13,855,930
最低值 11,634,000 13,200,000
平均值 12,458,860 13,491,640
中位數 12,344,580 13,419,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 9.06 10.06 4.61 2.17
營業收入
(單位：新台幣千元)		 13,169,688 15,244,851 11,048,392 8,430,970

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3042/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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