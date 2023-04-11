鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶技(3042-TW)EPS預估上修至7.55元，預估目標價為91元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對晶技(3042-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.55元上修至7.55元，其中最高估值11.52元，最低估值6.79元，預估目標價為91元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|11.52
|8.4
|最低值
|6.79
|7.72
|平均值
|8.18
|8.09
|中位數
|7.55
|8.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|13,940,000
|13,855,930
|最低值
|11,634,000
|13,200,000
|平均值
|12,458,860
|13,491,640
|中位數
|12,344,580
|13,419,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|9.06
|10.06
|4.61
|2.17
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,169,688
|15,244,851
|11,048,392
|8,430,970
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3042/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。