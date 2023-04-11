「壞消息就是壞消息」 避險基金做空美股規模創2011年以來新高

全球避險基金當前正重新押注看空美國股市，押注在經濟數據和企業財報不斷惡化之際，最新一輪美股市場回調將持續一段時間。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新的統計數據顯示，標普 500 指數淨空頭倉位，已經增至 321000 口，這是 2011 年 11 月美國主權信用評級下調以來最悲觀的數據。

摩根大通主要經紀部門的數據顯示出類似的模式，公司的避險基金客戶上周提高了對 ETF 和金融股的看跌押注。

即使是多頭也在轉向。根據高盛集團旗下主要經紀商部門的數據，在追逐科技股的漲勢之後，避險基金已經轉為賣家，以 15 個月來最快的速度平倉原先的多頭部位。

隨著製造業和服務業數據加劇了人們對經濟衰退可能很快到來的擔憂，人們對 2023 年股市上漲能否持久持懷疑態度。

面對備受關注的通膨數據將於周三公布，而銀行業將於周五開始可能是疫情以來最糟糕的財報季，空頭正在加倍押注。

摩根大通交易團隊策略師 Andrew Tyler 指出，投資者仍然看空股市，經濟衰退的說法是上周的主流論調，「壞消息就是壞消息」。其團隊在最新報告中預估，標普 500 指數在 3800 點至 4200 點之間徘徊，除非企業實際業績出現重大變化。

Infrastructure Capital Advisors 執行長 Jay Hatfield 表示，也許稍壞一點的消息有助於提振市場，但相當糟糕的數據不行。勞動力市場持續疲軟是好事，不過人們開始擔心美國經濟將崩潰。

但眾人一片看空的謹慎態度，也可能再次為市場反彈奠定基礎，重演去年 10 月的情景。

也就是說，當幾乎每個人都在為 2023 年股市將創下新低做準備時，標普 500 指數反而會上漲。如果經濟數據好於預期，將迫使做空者回補。