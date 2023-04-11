盤中速報 - 晶豪科(3006)急拉2.09%報87.8元，成交11,131張

晶豪科(3006-TW)近5分K漲速2.09%，11日09:23報87.8元，成交11,131張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶豪科(3006-TW)近5日股價上漲0.12%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.89%。台灣加權指數上漲0.05%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,866 張
- 外資買賣超：-2,709 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+844 張
- 融資增減：+2,283 張
- 融券增減：+313 張
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