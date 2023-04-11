盤中速報 - 晶豪科(3006)急拉2.09%報87.8元，成交11,131張

晶豪科(3006-TW)近5分K漲速2.09%，11日09:23報87.8元，成交11,131張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

晶豪科(3006-TW)近5日股價上漲0.12%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.89%。台灣加權指數上漲0.05%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,866 張
  • 外資買賣超：-2,709 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+844 張
  • 融資增減：+2,283 張
  • 融券增減：+313 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+35.47%

$13,547

原投組報酬率

+29.33%

$12,933

投組標的成分

  • 40%

    M31

    6643

  • 20%

    今皓

    3011

  • 20%

    中興電

    1513

  • 10%

    聯一光

    3441

  • 10%

    安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞