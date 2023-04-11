貨櫃運價大跌 中國「航海王」估Q1淨利銳減75%

去年日賺人民幣（下同）3 億元的中國「航海王」中遠海控 (601919-CN) ，周一（10 日）發布獲利預警，預估第 1 季淨利銳減 75% 左右，凸顯地緣政治衝突、通膨高漲對貨櫃運輸的衝擊。

中遠海控周一晚間發布財報預告，預測今年第 1 季息稅前利潤（EBIT）約為 105.25 億元，較去年同期驟降約 74.03%，歸母淨利潤約 69.33 億元，年減約 74.91%。

對於業績預減原因，中遠海控表示，由於上季貨櫃航運業供需發生變化，中國出口集裝箱運價綜合指數（CCFI）均值較一年前下降 68.45%。截至第 1 季度末，行業運價已向疫情前水準看齊。

值得關注的是，中遠海控在當日下午剛召開年度業績說明會，回應資本開支計畫、貨櫃海運市場情況等多個投資人關切話題。該公司表示，近期貨櫃航運市場部分主幹航線運價回穩，顯示市場供需情況好轉，但挑戰與不確定性仍然存在。

數據顯示，上海出口集裝箱運價（SCFI）已連續兩周上漲，其中最新一期（4 月 7 日）數據顯示，多數遠洋航線市場運價上漲，帶動 SCFI 綜合指數上漲 3.6%，收於 956.93 點。

中遠海控認為，今年外部環境更加複雜嚴峻。地緣局勢緊張、高通膨，以及歐美國家採取緊縮貨幣政策，將繼續對全球經濟發展和貨品貿易帶來挑戰。貨櫃航運業既面臨需求成長腳步放緩、貿易格局演變、脫碳進程加快等長期課題，也面臨行業競爭加劇、運力供給增加等現實考驗。

與此同時，中遠海控認為，中國政府積極推動經濟復甦，並進一步深化「改革開放」，將為世界經濟注入動力，並帶動世界經濟形成更加開放、多元、穩定的秩序。而國際海事組織（IMO）環保新規將促使老舊貨櫃船舶加速拆解，且部分低效能船舶航速受限，可能會在未來較長時期內對行業的有效供給帶來一定程度約束。