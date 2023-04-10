〈陸港盤後〉共軍環台演習進入第三天 A股三大指數齊跌

中國 A 股三大指數周一（10 日）收盤齊跌，滬指跌 0.37%，解放軍東部戰區周一繼續舉行環台戰備警巡和「聯合利劍」演習，國產航空母艦「山東艦」首度參加軍演，上周五美國非農就業報告出爐後，投資人也在評估聯準會（Fed）的政策路徑。

滬指周一收盤跌 0.37% 報 3,315.36 點，深成指跌 0.8% 報 11,871.93 點，創業板指跌 0.14% 報 2,443.52 點，兩市成交額合計人民幣 1.2255 兆元，連續第五個交易日破兆。香港適逢復活節，股市暫停交易。

軟體、半導體等類股走低，地產、汽車、釀酒、券商等族群齊跌。電力、旅遊餐飲、保險等類股走高，儲能、鋰礦、風電等族群活躍。

據中國央視報導，東部戰區周一繼續舉行環台戰備警巡和「聯合利劍」演習，在戰區聯合作戰指揮中心統一指揮下，諸軍兵種密切協同，模擬實施聯合封控、信火打擊，全面檢驗部隊在聯合作戰體系支撐下的聯合偵察、指揮、行動及保障。「山東艦」也首度參加軍演。

台灣國防部周一表示，至上午 6 時止，過去 24 小時偵獲共機 70 架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域 35 架次）、共艦 11 艘次。國防部說，持續加強戒備，派遣陸戰隊官兵戒護機動反艦飛彈車組進入戰術位置，並出動飛彈快艇緊急出港，進行備戰演練，共同捍衛海疆安全。

雖然陸媒未提及「山東艦」具體位置，但日本防衛省統合幕僚監部周一通報，「山東艦」周日位於宮古島南方 230 公里處海域，在上周五至周日共計有 120 架次艦載戰鬥機、艦載直升機起降，平均每日 40 架次艦載機起降。

此外，投資人也在評估 Fed 的政策路徑。美國勞工部上周五公布的數據顯示，3 月非農就業人數增加 23.6 萬人，符合經濟學家預期，失業率降至 3.5%，接近歷史新低。

利率交換市場顯示，交易員預期 Fed 5 月升息 1 碼（25 個基點）的機率上升至 66% 左右，機率高於就業數據出爐前的 50%。

Brown Brothers Harriman 全球貨幣策略部門主管 Win Thin 說，Fed 可能認為勞動力市場需要進一步降溫，而本周的消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI），可能會顯示通膨依然居高不下，因此，央行官員本周的言論可能會繼續保持鷹派。