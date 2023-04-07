〈能源盤後〉OPEC+宣布減產到年底 原油連漲3周

原油期貨價格周四 (6 日) 小幅走高，但由於石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 上周末決議削減石油產量，市場預期供應趨緊，本周以強勁的漲幅結束了因假期縮短的一周。

大多數美國市場將因耶穌受難日假期而於周五 (7 日) 休市。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 9 美分或 0.1%，收於每桶 80.70 美元，本周漲幅近 6.7%。

6 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 13 美分或近 0.2%，​​收每桶 85.12 美元，本周漲幅近 6.6%。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 2.7888 美元，但本周仍上漲 4.9%。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.6%，收每加侖 2.66 美元，本周仍有 1.5% 漲幅。

5 月交割的天然氣期貨價格大跌 6.7%，收每百萬 Btu 2.01 美元，本周跌逾 9%。

市場驅動力

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 指出，美國基準 WTI 原油似乎難以自每桶 80 美元的水準上移動，即使主要經濟指標表明美國經濟正在迅速走弱。

在 OPEC+ 於上周末宣布 5 月至年底間減產約 116 萬桶 / 日後，原油價格繼續上漲。此外，俄羅斯也已決定將減產 50 萬桶 / 日的行動延續到今年年底。

根據彭博周三稍晚報導，沙烏地阿拉伯上調 5 月向亞洲客戶銷售的所有石油官方售價 (OSP)，其國有沙特阿美公司將向亞洲出售的阿拉伯輕質原油每桶售價調漲 30 美分。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 周四表示，沙烏地阿拉伯此舉表明，儘管全球經濟存在一些擔憂，但他們仍有信心不受影響，且能調漲價格。

幾家華爾街銀行已上調油價預測，但也有分析師警告，由於市場對美國聯準會 (Fed) 和其他主要央行升息的擔憂持續存在，OPEC + 的減產也可能表明他們對原油需求的擔憂。

Sevens Report Research 周四分析報告指出，隨著 OPEC + 宣布減產，本周石油市場的基本面發生了變化。OPEC + 減產是為了重新控制市場並將投機者趕出市場，但 OPEC+ 也有可能是預見原油需求因經濟衰退壓力而下降。若然，接下來將會有多次減產，因為全球需求將在經濟衰退下而劇烈下降，油價當然會緊跟著下降，這也當然取決於全球生產商對需求放緩的反應。

近期悲觀的經濟數據幾乎沒有削弱本周油價漲勢。

StoneX 堪薩斯城能源團隊周四報告寫道，疲軟的經濟數據繼續出現，顯示美國經濟正在放緩，而這表明能源需求下降。

美國請領失業救濟人數已連續 9 周超過 20 萬人，因美政府周四公布，上周 (4/1 止) 新增請領失業救濟人數達 22.8 萬人。

根據周三公佈的 ADP 國民經濟報告，美國 3 月份私營部門就業人數增加 14.5 萬人，根據《華爾街日報》調查，該數據低於經濟學家預期的新增就業 21 萬人。

美國供應管理協會 (ISM) 的服務業活動指數 3 月份自前月的 55.1% 下降至 51.2%，為 3 個月低點。該指數為美國公司商業狀況的風向標。

美國勞工部周五將公布 3 月就業數據，但當日紐約商品交易所 WTI 原油和 ICE 期貨的 Brent 原油將因耶穌受難日休市。

天然氣方面，根據美國能源資訊署 (EIA) 報告，上周 (3/31 止)美國天然氣供應減少 230 億立方英呎，大致符合預期。

根據 S&P Global Commodity Insights，分析師預期上周美國天然氣供應減少 240 億立方英呎，但本周稍早報告提道，「美國天然氣仍面臨大量庫存過剩的情況。」