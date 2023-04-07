網通廠營收出爐 明泰、啟碁3月、Q1營收均創同期新高

網通廠啟碁 (6285-TW)、明泰集團 (3380-TW) 今 (7) 日公布 3 月、第一季營收，啟碁、明泰 3 月、第一季營收皆分別創同期新高紀錄，明泰期下仲琦 (2419-TW) 3 月營收也寫新高。

啟碁 3 月營收 93.66 億元，月增 13.37%、年增 29.7%，第一季營收 252.66 億元，季減 13.16%、年增 29.8%。

澳系外資報告指出，在衛星、5G、車用與電動車趨勢帶動下，啟碁今明兩年將保持成長，家用通訊連接業務中，5G 設備營收比重今年將超過 6 成，而隨著電動車市場持續成長，將帶動雷達、鏡頭感測需求，啟碁可望從中受惠。

明泰 3 月營收 33.57 億元，月增 40.5%、年增 16.7%，第一季營收 78.69 億元，季減 14.8%、年增 14.46%；仲琦 3 月營收 9.92 億元，月增 16.55%、年增 9.2%，第一季營收 28.1 億元，季減 23.53%、年增 15.26%。

展望今年，明泰表示，目前在手訂單達一年，今年預計將繼續成長，意味著營收可望再創新高，仲琦則看好非北美市場佈局，將持續搶占美國同業市占，今年全年營收可望再創新高。