是金子總會發光 車用板動起來

經過歐美銀行股風暴後，台股在國際股市這波危機化轉機的環境中，再度醞釀要創下波段新高，可見這波多頭力道實屬強勁，且原先可能因為積極打通膨的動作也因次事件而放緩，整體風險市場的樂觀情緒，看起來沒那麼輕易消散。

在加權指數高檔偏多震盪的格局中，掌握資金輪動是必須的，一週前從電價調漲的方向去挑選節能股，短期表現確實不錯，但依股性而言也不能期待連續性的波段走勢，因此在波段上有一個方向很重要，就是長線上成長趨勢沒什麼疑慮的產業，股價在橫向整理時通常都是值得研究的時間。

今天要談的車用板主要是電路板的部分，近期多檔概念股股價都有接連發動，也符合了上述談到的特性，以下從近期特別強勢的 (2402-TW) 毅嘉開始談起。

毅嘉主要生產軟板及機構件，以軟板為大宗，而營收以產業應用類別分類來看，車用是最核心的一塊，從三年前車用比重不到 45%、兩年前超過 5 成，去年超過 6 成來看，毅嘉在產品組合調整上，車用軟板顯著增加，並減少手機、平板、光通訊等類別，可說是在一條正確的道路上；而市場對於車用市場的期待，也推升了本週股價連續拉出兩根漲停。

在股價強攻之前，筆者就有留意到事前的股價變化。首先從營運面來看，2 月營收 5.93 億元是同期多年來新高，本季淡季效應的負面影響看起來不大；再來毅嘉去年賺 1.2 元，股價漲停前本益比不到 20 倍，觀察毅嘉過去幾年間本益比約在 15~40 倍之間波動，等於現在是中間偏下的區間，且車用軟板趨勢正確的條件下，市場通常會願意給予較高本益比，從價值面來看有吸引力；最後也是最直觀的，就是 3 月中旬開始成交底幾度突破單日 20000 張以上，對比先前月均量大多不到 3000 張來看，成交動能已經明顯放大，且短線籌碼也陸續進場，技術面來看也有轉強契機。

除了毅嘉以外，車用印刷電路板相關廠商，大多也有短線發動，或是維持偏多整理的表現，像健鼎、敬鵬、定穎、高技等，族群性還算不錯，是投資人可以關注的方向。

而針對車市部分，雖有看法是提到看到今年車市回溫，筆者比較傾向這是屬於一個成長相對於多數產業穩健，且長期需求能見度高的市場，因有國際研調機構預期 23 年汽車銷量較去年高，但幅度也屬於低個位數，且有可能因為全球消費力道回溫有限，再下修一些也不為過；而前陣子特斯拉降價去庫存，也代表今年會有不少庫存需要消化，尤其目前像車用面板、驅動 IC、影像感測器等等也都有庫存調整的現象，因此整體市場的銷量提升，對於零組件廠商的接單量不一定有正向的挹注。

因此在這樣的前提下，呼應我們前面談的，今年選擇產業不需要找爆發性很強的，能夠穩穩的成長，搭配市場資金流向變化，就是很值得關注的方向。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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