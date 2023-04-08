〈安聯人壽展望〉會計接軌過渡期影響淨值 估今年中可重回安全水位

聯準會鷹式升息重挫股債，使得安聯人壽淨值比低於 3%，對此，安聯人壽總經理林順才說，淨值偏低主因是目前處於會計接軌過渡期，因此資產與負債面的會計基礎不同，但隨著升息循環接近尾聲，預估今年中旬就能回到安全水位。

林順才指出，如將資產、負債面同時按公允價值計算，則淨值比將超過 40% 以上，但這段期間因利率劇烈變動而衝擊淨值，也不排除實施資產重分類。

根據統計，去 (2022) 年底包括第一金人壽、宏泰人壽、三商美邦人壽、安聯人壽等 4 家壽險業的淨值比低於法定標準 3%，其中宏泰、三商美邦已連續 2 期 (去年 6 月底、12 月底) 低於 3%，依規定必須提交財務改善或增資計畫給金管會。

安聯人壽今 (8) 日舉行媒體座談會，總經理林順才對於淨值偏低的情況解釋，主因是德國母公司位於其他市場的壽險業今年已開始實施 IFRS17(國際財務報導準則第 17 號)，因此安聯人壽的資產全部放在 OCI(其他綜合損益)，採公允價值計算因而導致淨值波動，加上去年市場大幅升息，使得淨值降至 2%。

林順才表示，台灣要等 2026 年才會接軌 IFRS17，也就是說目前正處在接軌的過渡期，因此負債面仍未按公允價計算，而目前國內資產與負債面會計基礎計算基礎不同，導致去年淨值比波動程度大，因此才低於 3%。

根據安聯人壽內部試算，當負債及資產皆採公允價值計算，則淨值比可達 40% 以上；如果負債不變並將資產全部放在 AC(按攤銷後成本衡量的金融資產)，淨值比也能回升至 20%。

林順才認為，目前看來市場利率已經觸及頂端，安聯人壽的淨值比也回升到 4% 以上，只要升息循環能告一段落，研判到今 (2023) 年 6 月就能回到安全水位，但他也說，如果這段期間市場利率有劇烈變化，為符合台灣的監理規定，屆時也不排除實施資產重分類。