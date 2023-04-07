〈台幣〉升逾8分收30.446元攀1周高點 匯市量能急凍

周五適逢耶穌受難日，歐美金融市場普遍休市，加上美國即將公布非農就業報告，市場屏息以待，台北股匯市今 (7) 日量能急凍，新台幣兌美元匯率終場升值 8.2 分，收在 30.446 元，為一周來的高點，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 10.22 億美元。

新台幣周線翻紅，本周累計小升 0.8 分。

新台幣兌美元今天以 30.52 元開盤，下午湧現拋匯力道，推升匯價一度升抵 30.43 元，升值近 1 角，不過，尾盤再度引來央行關注，新台幣升幅略收斂，升值 8.2 分，以 30.446 元作收，台北外匯市場成交值僅 7.14 億美元，元太外匯市場成交值 3.08 億美元，交投略顯清淡。

美國勞工部將於美東時間週五上午 8 時 30 分 (台灣時間週五晚間 8 時 30 分) 發布非農就業數據，分析師認為，耶穌受難日使股市消化非農報告複雜化，可能要到週一才會更清楚地看到投資人對該數據的看法。不過，本周稍早公布的「小非農」ADP 就業數據遠遜預期，顯示經濟成長有放緩的疑慮。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數小漲 0.07%，新台幣升值 0.27%，在亞幣中較為強勢，韓元升值 0.18%，人民幣、歐元皆升 0.08%，越南盾微幅走升，日元則貶值 0.39%，新加坡幣也貶 0.17%。