普發現金登記1078萬筆已入帳 「登記入帳2.0 」4/11上線

根據財政部統計，普發現金 6000 元預估到 6 日下午可完成直接入帳及 3 月 30 日前登記的民眾款項入帳交易約 1078 萬餘筆；財政部同時也宣布，推出 2.0 版本，11 日起只要在當天下午 6 點前完成登記，6000 元就能當天入帳。

王道銀行 3 月 31 日提前匯入普發現金 6000 元，為讓多數民眾也能提前在清明連假領到 6000 元，拍板銀行只要作業程序來得及，都可在假期提前將款項撥入民眾帳戶。

財政部表示，在各家金融機構配合辦理下，預估在 4 月 6 日下午可完成直接入帳及 3 月 30 日前登記的民眾款項入帳交易約 1078 萬餘筆，如果是在 3 月 31 日至 4 月 5 日登記，將在 4 月 7 日完成入帳作業，如果是 4 月 6 日至 4 月 10 日登記的民眾，將在登記後兩個營業日內完成入帳作業。

財政部進一步表示，截至 4 月 6 日上午 11 時，登記入帳已逾 846 萬人完成登記，為讓登記入帳款項及早入帳，4 月 11 日起將推出「登記入帳 2.0」，只要是當天下午 6 時以前完成登記且金融機構帳號無誤，6000 元當天即可入帳，如果是超過下午 6 時才登記的民眾，將在隔天入帳，但遇到例假日入帳時間則順延至次一營業日。

財政部說明，「全民共享普發現金」登記入帳作業自 3 月 22 日開放登記，登記時間到 10 月 31 日止，登記期間長達 7 個多月，時間很充裕，民眾 24 小時均可上網登記，免排隊、省時省力，安全方便快速領取現金，請民眾多加利用。

財政部說明，民眾辦理登記入帳作業如有疑問，可撥打 1988 客服專線詢問，或至 6000 官網首頁右方點選「線上客服」，提供智能客服及轉接專人文字客服。