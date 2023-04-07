盤中速報 - 偉詮電(2436)急跌-2.15%報54.5元，成交3,685張

偉詮電(2436-TW)近5分K跌速2.15%，07日09:13報54.5元，成交3,685張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
偉詮電(2436-TW)近5日股價上漲11%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.71%。台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+607 張
- 外資買賣超：+535 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+72 張
- 融資增減：+293 張
- 融券增減：+345 張
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投組標的成分
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