盤中速報 - 偉詮電(2436)急拉2.85%報54.5元，成交2,407張

偉詮電(2436-TW)近5分K漲速2.85%，06日09:30報54.5元，成交2,407張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
偉詮電(2436-TW)近5日股價上漲3.02%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.1%。台灣加權指數上漲0.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-801 張
- 外資買賣超：-775 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-26 張
- 融資增減：+109 張
- 融券增減：+78 張
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+30.32%
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原投組報酬率
+25.05%
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投組標的成分
40%
6235
20%
6643
20%
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