盤中速報 - 偉詮電(2436)急拉2.85%報54.5元，成交2,407張

偉詮電(2436-TW)近5分K漲速2.85%，06日09:30報54.5元，成交2,407張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

偉詮電(2436-TW)近5日股價上漲3.02%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.1%。台灣加權指數上漲0.62%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-801 張
  • 外資買賣超：-775 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-26 張
  • 融資增減：+109 張
  • 融券增減：+78 張

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