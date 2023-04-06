盤後速報 - 創惟(6104)下週(4月13日)除息2.5元，預估參考價123.0元

創惟(6104-TW)下週(4月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(4月6日)收盤價125.50元計算，預估參考價為123.0元，息值合計為2.5元，股息殖利率1.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

創惟(6104-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為設計,製造,測試,銷售積體電路及半導體零組件等。電腦軟體程式設計,研發,銷售,測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。近5日股價上漲2.94%，櫃買指數上漲1.12%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/04/13 125.50 2.5 1.99% 0.0
2022/03/28 292.5 4.5 1.54% 0.0
2021/03/29 71.0 3.0 4.23% 0.0
2020/03/30 29.5 2.0 6.78% 0.0
2019/07/15 35.35 2.36 6.68% 0.0

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