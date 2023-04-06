盤後速報 - 創惟(6104)下週(4月13日)除息2.5元，預估參考價123.0元

創惟(6104-TW)下週(4月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(4月6日)收盤價125.50元計算，預估參考價為123.0元，息值合計為2.5元，股息殖利率1.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
創惟(6104-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為設計,製造,測試,銷售積體電路及半導體零組件等。電腦軟體程式設計,研發,銷售,測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。近5日股價上漲2.94%，櫃買指數上漲1.12%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/04/13
|125.50
|2.5
|1.99%
|0.0
|2022/03/28
|292.5
|4.5
|1.54%
|0.0
|2021/03/29
|71.0
|3.0
|4.23%
|0.0
|2020/03/30
|29.5
|2.0
|6.78%
|0.0
|2019/07/15
|35.35
|2.36
|6.68%
|0.0
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