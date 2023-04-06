盤中速報 - 美時(1795)急拉2.51%報265.0元，成交6,210張

美時(1795-TW)近5分K漲速2.51%，06日09:39報265.0元，成交6,210張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美時(1795-TW)近5日股價下跌2.71%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌0.8%。台灣加權指數上漲0.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,413 張
- 外資買賣超：-5,000 張
- 投信買賣超：+634 張
- 自營商買賣超：-47 張
- 融資增減：+372 張
- 融券增減：-458 張
最新相關新聞
美時(1795-TW)近5分K漲速2.51%，06日09:39報265.0元，成交6,210張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美時(1795-TW)近5日股價下跌2.71%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌0.8%。台灣加權指數上漲0.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+32.30%
$13,230
原投組報酬率
+27.20%
$12,720
投組標的成分
40%
6235
20%
6643
20%
3479
10%
4967
10%