偉詮電今年營收估逐季增溫 全年優去年

IC 設計廠偉詮電 (2436-TW) 今 (8) 日召開法說會，展望今年，總經理林崇燾表示，上半年仍在庫存去化階段，待庫存去化告段落，客戶將重啟拉貨，下半年估優於上半年，全年逐季增溫，看好 USB PD 3.1 以及伺服器風扇馬達控制 IC 等成長動能。

林崇燾指出，去年 3、4 月起看到台灣電源供應器客戶開始調節庫存，由於公司是直接供應給客戶，中間並無通路代理商，因此庫存調整比同業早發生，目前隨著筆電品牌庫存消化告段落，加上新品陸續推出，已感受到小急單出現。

不過，林崇燾認為，仍需待電源供應器模組製造商的庫存消化後，才有機會重新對上游大量拉貨，預期整體上半年會以庫存去化為首要任務。

財務長郭幸容補充，偉詮電去年第四季存貨金額降至 15.9 億元，季減 9.51%，期望在 6 月降至 10 億元，會是相對健康的水準，且先前因併購陞達科 (4945-TW)，須共同分攤庫存跌價損失，今年 1 月已正式提列完畢，預計 2 月不會再有該負擔。

展望後市，林崇燾看好，USB-C 為不變的大趨勢，USB PD 3.1 推出後，會有更多終端產品往新規格靠攏，包括商用筆電、電競筆電、高瓦數家電與電動腳踏車等，預估今年 USB PD 在 PC 的滲透率達 6 成，高於去年的 4-5 成。

另外，自併入陞達科後，偉詮電在伺服器散熱風扇馬達控制 IC 的市占率提升至 10-20%，可望減緩公司對消費性市場的依賴，未來則除了伺服器潛在市場擴大，也因外商往車用靠攏，也取得一些機會。

針對價格方面，林崇燾坦言，價格壓力一直存在，偉詮電持續透過降低舊產品成本，並整合更多周邊零件，提升產品競爭力，成本則因偉詮電與陞達科皆在台積電 (2330-TW)、世界先進 (5347-TW) 投片，整體晶圓代工成本較難下降，不過已向封測廠爭取降價。