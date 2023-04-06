盤中速報 - 貿聯-KY(3665)急跌-2.17%報270.5元，成交382張

貿聯-KY(3665-TW)近5分K跌速2.17%，06日09:08報270.5元，成交382張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
貿聯-KY(3665-TW)近5日股價上漲1.45%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲0.65%。台灣加權指數上漲0.62%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,009 張
- 外資買賣超：+1,072 張
- 投信買賣超：+9 張
- 自營商買賣超：-72 張
- 融資增減：-208 張
- 融券增減：-39 張
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投組標的成分
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