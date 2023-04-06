蔡英文訪美 會麥卡錫 中國四大機關重砲反擊

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy） 於美西時間周三 （5 日）在加州雷根總統圖書館與蔡英文總統舉行閉門會談，此舉引發中共中央台辦、外交部、國防部、全國人大外事委員會在周四同步發表聲明，譴責蔡英文「竄美」。

以下是中國四大機關的聲明摘要：

外交部

近日美方不顧中方嚴正交涉和反覆警示，執意允許蔡英文「過境」竄美，美國政府第三號人物麥卡錫同蔡高調會見，美方官員、國會議員同其接觸，為蔡發表「台獨」分裂言論提供講台。其實質是美台相互勾連，以「過境」為幌子，縱容「台獨」分裂分子在美從事政治活動、展開美台官方往來、提升美台實質關係，此舉嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，強烈譴責。

台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線。「台獨」與兩岸和平穩定水火不容，也是死路一條。針對美台勾連的嚴重錯誤行徑，中方將採取堅決有力措施，捍衛國家主權和領土完整。我們再次敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，將美領導人做出的不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」承諾落實到行動上，立即停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止製造台海緊張因素，停止「以台制華」，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

全國人大外事委員會

中國的主權和領土完整不容侵犯、不容分割。全國人民代表大會制定實施的《反分裂國家法》，對堅持「一個中國」原則、遏制「台獨」分裂、反對外部勢力干涉台灣問題等重大問題做出明確規定。任何搞「以台制華」、支持縱容「台獨」分裂勢力的圖謀，終將失敗，任何搞「挾洋謀獨」、破壞祖國統一的行徑，終將受到法律的制裁。

中共中央台辦

一段時間以來，民進黨當局誤判形勢，以為中美戰略博弈給「倚美謀獨」帶來可乘之機，愈加不擇手段拉攏外部勢力；以為抱住美國大腿，就可以肆無忌憚地謀「獨」挑釁，出賣民族利益。其所謂「過境」只是幌子，謀「獨」才是真面目。

實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義。祖國必須統一，也必然統一。歷史車輪滾滾向前，豈是「台獨」分裂勢力所能阻擋！蔡英文和民進黨當局頑固堅持「台獨」錯誤立場，為了一黨之私，甘當美國反華勢力遏華馬前卒，改變不了台灣是中國一部分的事實，只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

國防部

發言人指出，我們堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣地區領導人以任何名義、任何理由「竄美」，堅決反對美方違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，同民進黨當局進行任何形式的接觸。我們敦促美方信守在台灣問題上向中方做出的嚴肅政治承諾，停止粗暴干涉中國內政，停止美台官方往來和升級美台實質關係，停止虛化、掏空「一個中國」原則。中國人民解放軍堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。