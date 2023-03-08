鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞泥(1102-TW)EPS預估下修至3.77元，預估目標價為45元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對亞泥(1102-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.94元下修至3.77元，其中最高估值4.35元，最低估值3.27元，預估目標價為45元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 4.35 3.69
最低值 3.27 3.38
平均值 3.77 3.54
中位數 3.77 3.54

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 90,732,000 86,207,000
最低值 83,445,000 85,990,941.37
平均值 88,272,479.97 86,098,970.68
中位數 89,456,459.93 86,098,970.68

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 4.7 4.7 5.56 3.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		 89,654,713 78,240,880 89,347,637 82,741,004

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1102/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+33.01%

$13,301

原投組報酬率

+23.07%

$12,307

投組標的成分

  • 40%

    華孚

    6235

  • 20%

    台半

    5425

  • 20%

    寶一

    8222

  • 10%

    晟銘電

    3013

  • 10%

    第一金中國世紀基金-人民幣

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞