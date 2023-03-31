〈能源盤後〉需求預期增強 供應趨緊 原油收登3月中旬以來最高

原油期貨價格周四 (30 日) 收高，係因中國和美國經濟前景更加光明以及供應趨緊，有助於推升價格至 3 月中旬以來的最高收盤價。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.40 美元或 1.9%，收於每桶 74.37 美元，為最近月 WTI 自 3 月 13 日以來最高收盤價。

5 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 99 美分或 1.3%，​​收每桶 79.27 美元，同樣收登 3 月 13 日以來最高點。

4 月交割的汽油期貨價格下跌近 0.3%，收每加侖 2.6614 美元，該期貨周五收盤到期。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.3%，收每加侖 2.6237 美元，該期貨周五收盤到期。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.7%，收每百萬 Btu 2.104 美元。

市場驅動力

分析師表示，如果全球經濟前景改善，油價可能會繼續攀升。

SPI 資產管理公司經理人 Stephen Innes 表示：「在美國數據敲響衰退鐘聲之前，如果更廣泛的市場繼續處於風險啟動的模式，原油可能持續放鬆大漲，其支撐力來自聯準會 (Fed) 緊縮力道減弱、美元稍微走軟，以及對中國復甦的盼望。」

美周四公布略為悲觀的數據，顯示美國經濟在 2022 年底的增長率因消費者支出疲軟而放緩至 2.6%。另外，上周請領失業救濟金的人數上升至 3 周高點 19.8 萬人。

在潛在經濟衰退和銀行業危機引起市場擔憂的背景下，石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 將於周一召開委員會會議以審查石油市場。

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，美國上周原油供應量減少 750 萬桶，為今年迄今單周供應量最大下降程度，令目前油價獲得一些支撐力。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，煉油廠即將結束維護季節，且全球的石油需求正在激增。這些因素將促使未來幾周石油的庫存消耗量大增。

紐約商品交易所的天然氣期貨延續跌勢，收盤下跌近 4%，此前 EIA 周四報告，上周天然氣供應量減少的程度有些低於市場預期。

根據 EIA，上周 (3/24 止) 美國天然氣供應量減少 470 億立方英呎。但根據《華爾街日報》調查，分析師本預計減少 560 億立方英呎。

與此同時，StoneX 堪薩斯城能源團隊周四報告寫道，德州自由港液化天然氣 (LNG) 去年 6 月因爆炸而遭監管單位無限期關閉設施後，可望在周四實現全部處理能力，周三流入該設施的天然氣達 18 億立方英呎，周四有望達到 21 億立方英呎。

