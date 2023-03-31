三大法人連3買 外資、投信連袂大買華邦電

台股今 (31) 日收月線前狹幅震盪，終場收在 15868.06 點，上漲 18.63 點，成交值略放大至 1998.79 億元，三大法人連袂買超，呈連 3 買，其中，外資、投信同步大買華邦電 (2344-TW)。

三大法人今日合計在集中市場買超 162.4 億元，其中，外資買超 119.17 億元，呈現連 3 買，投信買超 8.52 億元，終結連 2 賣，自營商買超 34.71 億元，為連 2 買。

其中，外資買超前 10 大標的分別有聯電和華邦電均超過 1.6 萬張，玉山金、元大滬深 300 正 2 均逾 1.3 萬張，台新金和國泰永續高股息也超過 1.2 萬張，國泰智能電動車 1.1 萬張，新光金和群創均在 9000 張之上，中信金 7000 餘張。

而外資賣超前 10 大標的則有三商壽 5000 張，華新、飛宏和中興電均超過 4000 張，復華富時不動產、廣達、廣積、元晶、佳世達和毅嘉均逾 2000 張。

投信方面，買超前 10 大標的有華邦電 5500 張、元大台灣 50 達 2700 張、十銓 2000 張，日月光投控 1900 張，欣興近 1700 張，南亞科、元大高股息和聯詠均超過 1500 張，裕民和廣達在 1300 張上下。

而投信賣超前 10 大標的有華新超過 8000 張，新光金近 5000 張，東元逾 2700 張，元晶 1500 張，開發金近 1200 張，華航近 900 張，聯電近 800 張，台泥、中租 - KY、致伸均逾 500 張。

元大投顧指出，美股財報季即將展開，指標股走勢及展望牽動台股概念股表現，建議投資人可聚焦外資法人點名和產業基本面轉佳族群，擇技術面強勢股順勢布局。