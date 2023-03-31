鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估上修至8.71元，預估目標價為102.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中磊(5388-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.71元上修至8.71元，其中最高估值9.14元，最低估值8.23元，預估目標價為102.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 9.14 10.52
最低值 8.23 10.52
平均值 8.71 10.52
中位數 8.71 10.52

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 71,049,000 73,866,000
最低值 67,290,000 73,866,000
平均值 69,724,670 73,866,000
中位數 70,208,500 73,866,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2019年 2018年
EPS 7.57 3.44 4.21 3.32
營業收入
(單位：新台幣千元)		 64,573,720 43,899,508 31,797,130 33,384,941

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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