鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估上修至8.71元，預估目標價為102.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中磊(5388-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.71元上修至8.71元，其中最高估值9.14元，最低估值8.23元，預估目標價為102.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|9.14
|10.52
|最低值
|8.23
|10.52
|平均值
|8.71
|10.52
|中位數
|8.71
|10.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|71,049,000
|73,866,000
|最低值
|67,290,000
|73,866,000
|平均值
|69,724,670
|73,866,000
|中位數
|70,208,500
|73,866,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|7.57
|3.44
|4.21
|3.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,573,720
|43,899,508
|31,797,130
|33,384,941
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。