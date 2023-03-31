降低使用螢幕時間 美國Z世代正促使功能手機復甦

自從劃時代產品 iPhone 推出之後，功能手機自此被打入冷宮，但美國 Z 世代正力圖逆轉這一趨勢。

據《CNBC》報導，一些數位原生的 Z 世代正在放棄智慧手機，轉而使用精簡的功能手機，讓手機只負責打電話和發簡訊，以減少螢幕使用時間。

諾基亞手機製造商 HMD Global 表示，2022 年每月在美國售出數萬部翻蓋和滑蓋功能手機，其中部份包括 GPS 或音樂儲存等附加功能，不過以全球銷量來說，這些設備的銷售仍在下滑。

根據 Counterpoint Research 的數據，到 2022 年，近 80% 的功能手機銷量來自中東、非洲和印度。 但一些人認為這一趨勢正在發生變化，因為美國年輕人會重新使用這類手機。

美國功能手機的需求增長，部分源於 Luddite Club 等組織所推動的新興運動，希望人們脫離社群媒體，把智慧手機換成翻蓋手機。

Luddite Club 由紐約市的青少年於 2022 年創立，創始成員 Lola Shub 表示，他們希望發送一 個總體訊息，即人們應花時間了解你自己並探索你周圍的世界，這比「你昂貴的小盒子裡的內容」更有成就感—也更真實。

Punkt 和 Light 等公司正在迎合這一趨勢，配合這些希望減少在手機及社群媒體花費時間的人，銷售適合他們的設備。

Light 聯合創建人 Joe Hollier 表示，公司想推出的不是「智障手機」，也不是要反科技，而是創造有目的性的手機—一個優質的、最小的手機。