盤中速報 - 華新科(2492)急拉2.0%報102.0元，成交2,241張

華新科(2492-TW)近5分K漲速2%，17日09:24報102.0元，成交2,241張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華新科(2492-TW)近5日股價上漲6.01%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.95%。台灣加權指數下跌0.31%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+184 張
- 外資買賣超：-773 張
- 投信買賣超：-453 張
- 自營商買賣超：+1,410 張
- 融資增減：+272 張
- 融券增減：+74 張
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原投組報酬率
+24.41%
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投組標的成分
40%
2731
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