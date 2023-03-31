盤中速報 - 昇達科(3491)急拉3.34%報184.5元，成交4,849張

昇達科(3491-TW)近5分K漲速3.34%，31日09:06報184.5元，成交4,849張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

昇達科(3491-TW)近5日股價上漲1.16%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.29%。櫃買指數下跌0.18%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,159 張
  • 外資買賣超：+889 張
  • 投信買賣超：+323 張
  • 自營商買賣超：-53 張
  • 融資增減：-705 張
  • 融券增減：-4 張

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