盤中速報 - 昇達科(3491)急拉3.34%報184.5元，成交4,849張

昇達科(3491-TW)近5分K漲速3.34%，31日09:06報184.5元，成交4,849張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
昇達科(3491-TW)近5日股價上漲1.16%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.29%。櫃買指數下跌0.18%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,159 張
- 外資買賣超：+889 張
- 投信買賣超：+323 張
- 自營商買賣超：-53 張
- 融資增減：-705 張
- 融券增減：-4 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.60%
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原投組報酬率
+27.78%
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投組標的成分
40%
2731
20%
6643
20%
8050
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3272
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