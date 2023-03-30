花1289元買情趣用品 抱走統一發票千萬元大獎

財政部賦稅署今 (30) 日公布 1-2 月期統一發票中獎清冊，其中 1000 萬元特別獎，消費金額最低的只花 20 元買綠茶就喜獲千萬大獎，還有一張是由台北市情趣用品店開出，消費者花了 1289 元買了情趣用品就對中 1000 萬元大獎。

根據賦稅署公布的中獎清冊，1-2 月期統一發票 1000 萬元特別獎開出 14 張、200 萬元特獎開出 12 張，合計本期共開出 26 張大獎，領獎期間從 4 月 6 日至 112 年 7 月 5 日。

在 1000 萬元特別獎部分，共有 7 張消費金額不到百元，其中一張是由新北市五股區西雲路的萊爾富超商所開出，消費者只花 20 元買綠茶就對中千萬元大獎；另一張是由新竹縣竹東鎮東林路的中油加油站所開出，消費者只花了 45 元加油。

值得注意的是，其中一張是由台北市中正區忠孝西路的情趣用品所開出，消費者花了 1289 元購買情趣用品，抱走千萬大獎。

200 萬元特獎本期共開出 12 張，其中 2 張消費金額不到百元，其中一張是由苗栗縣苑裡為公路的統一超商所開出，消費金額只有 28 元；另一張則是屏東縣長治鄉繁華村的全家超商所開出，該名消費者花了 35 元買食品。