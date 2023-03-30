鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)目標價調升至160元，幅度約4.22%

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對微星(2377-TW)提出目標價估值：中位數由154元上修至160元，調升幅度4.22%。其中最高估值165元，最低估值135元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予微星(2377-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀0位。

微星(2377-TW)今(30日)收盤價為143.5元。近5日股價下跌1.04%，相關電腦及週設類指數近5日上漲1.5%，台灣加權指數上漲0.06%，短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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