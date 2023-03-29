根據FactSet最新調查，共7位分析師，對微星(2377-TW)提出目標價估值：中位數由154元上修至160元，調升幅度3.9%。其中最高估值165元，最低估值135元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予微星(2377-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀0位。
微星(2377-TW)今(29日)收盤價為143元。近5日股價上漲1.79%，相關電腦及週設類指數近5日上漲3.4%，台灣加權指數上漲1.21%，股價波動與大盤表現同步。
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)EPS預估下修至11.64元，預估目標價為160元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)目標價調升至160元，幅度約3.9%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)EPS預估下修至11.64元，預估目標價為160元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)目標價調升至160元，幅度約3.9%
- 世芯漲停、譜瑞創高！瑞信風暴真跌還是錯殺？專家：個股分歧 這類股要小心！
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。