市場需求強勁 旭然Q3營收衝上2.13億元 創歷史新高

全球產業鏈加速重組中，台灣自有品牌過濾大廠旭然國際 (4556-TW) 也受惠此趨勢，旭然今 (7) 日公布營收，9 月以 6854 萬元創歷史次高，推升第三季營收以 2.13 億元改寫歷史新高。

旭然 9 月營收 6854 萬元，月減 10.23%，年增 37.02%，第三季營收以 2.13 億元創新高，季增 25.01%，年增 36.51%，前 9 月營收 5.34 億元，年增 25.21%。

旭然表示，旗下 Filtrafine 自有品牌工業液體過濾設備、耗材等產品訂單銷售表現持續保持成長態勢，主要受惠全球產業重組趨勢，帶動半導體、電子、食品化學等產業主要客戶訂單需求強勁，加上，美洲地區客戶大型液體過濾設備出貨挹注，推升集團單月營收已連續四個月繳出年增水準，此外，隨著客戶訂單拉升、以及集團積極調配旗下中國昆山廠、台灣雲科一、二廠及越南新廠等生產排程，帶動整體產能稼動率良好表現。

旭然表示，憑藉集團擁有多元工業液體、氣體及 UV 紫外線等過濾產品線，在液體過濾技術可達到超微過濾 (Ultra-filtration) 與微米過濾 (Micro-filtration) 之領先優勢，更可針對不同產業特性提供專業廠務過濾解決方案，並協助客戶達到整體生產良率之改善、節省多餘資源消耗等效益。

旭然指出，隨著液體過濾設備銷售逐步穩定成長，挹注濾心、濾袋等耗材產品銷售穩健增加，顯示集團與主要客戶良好業務合作基礎，有助於持續推升集團整體營運良好成長動能。