盤中速報 - 世芯-KY(3661)急拉2.54%報1215.0元，成交79張

世芯-KY(3661-TW)近5分K漲速2.54%，30日09:00報1215.0元，成交79張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世芯-KY(3661-TW)近5日股價下跌7.28%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌1.06%。台灣加權指數上漲0.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,110 張
  • 外資買賣超：-93 張
  • 投信買賣超：-737 張
  • 自營商買賣超：-280 張
  • 融資增減：+41 張
  • 融券增減：-1,244 張

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