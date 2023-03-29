盤中速報 - 世芯-KY(3661)急跌-2.12%報1155.0元，成交2,374張

世芯-KY(3661-TW)近5分K跌速2.12%，29日10:32報1155.0元，成交2,374張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價下跌5.81%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.93%。台灣加權指數上漲1.21%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-995 張
- 外資買賣超：-295 張
- 投信買賣超：-541 張
- 自營商買賣超：-159 張
- 融資增減：+296 張
- 融券增減：-742 張
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原投組報酬率
+17.47%
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投組標的成分
40%
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