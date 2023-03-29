盤中速報 - 世芯-KY(3661)急跌-2.12%報1155.0元，成交2,374張

世芯-KY(3661-TW)近5分K跌速2.12%，29日10:32報1155.0元，成交2,374張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世芯-KY(3661-TW)近5日股價下跌5.81%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.93%。台灣加權指數上漲1.21%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-995 張
  • 外資買賣超：-295 張
  • 投信買賣超：-541 張
  • 自營商買賣超：-159 張
  • 融資增減：+296 張
  • 融券增減：-742 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+23.87%

$12,387

原投組報酬率

+17.47%

$11,747

投組標的成分

  • 40%

    點序

    6485

  • 20%

    全訊

    5222

  • 20%

    星通

    3025

  • 10%

    保勝光學

    6517

  • 10%

    富達基金－中國聚焦基金 (A股美元)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞