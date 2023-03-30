〈能源盤後〉投資人獲利了結 國際油價從兩周多高點回落

原油期貨周三 (29 日) 從逾兩周高點回落，盤初原本從美國上周原油供給大幅減少的消息中獲得支撐，但很快就翻黑下挫，交易員正在需求預期、經濟衰退可能性、暫時供給中斷等消息中游移不定。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 23 美分或 0.3%，收每桶 72.97 美元。盤中最高曾漲至 74.37 美元，為最近月期貨自 3 月 14 日以來最高價。

5 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下滑 37 美分或 0.5%，報每桶 78.28 美元。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 2.6681 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 4%，收每加侖 2.6581 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.9%，收每百萬 Btu 1.991 美元，創 2020 年 9 月以來低點。今日為該合約結算日。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.7%，收每百萬 Btu 2.184 美元。

供應數據

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布的數據顯示，原油庫存創下今年來最大單周下降幅度，在 3 月 24 日為止一周共減少 750 萬桶，超過分析師預估的 550 萬桶。

而據道瓊社引述自消息人士的報導，美國石油協會 (API) 周二也公布原油庫存上周大減 610 萬桶的消息。

Kpler 美國首席石油分析師 Matt Smith 說，煉油活動增加、進口減少、出口持續強勁，這幾個因素加總起來，導致原油庫存大幅下滑。隨著煉油商逐漸結束春季維修，原油使用量攀升到今年來最高水準。

EIA 的報告還顯示，在 3 月 24 日為止一周內，汽油庫存減少 290 萬桶，蒸餾油供給則增加 30 萬桶。分析師原先預估汽油間減少 480 萬桶、蒸餾油減少 200 萬桶。

Smith 說：「汽油隱含需求導致庫存大量減少，而隱含蒸餾油的需求放緩，則使其庫存增加。」

他表示，雖然蒸餾油需求和去年相比仍偏低，四周平均減少 10.1%，但四周平均隱含汽油需求和去年相比終於攀升，主因是全球加油站均價比去年此時少了每加侖 80 美分。

根據 EIA 的報告，紐約商品交易所交車中心、奧克拉荷馬州庫欣的原油庫存在本周減少 160 萬桶，美國石油總產量則減少 10 萬桶至每日 1220 萬桶。

市場推動力

The Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Plynn 說，整體看來，石油市場令人擔心，因為銀行業危機和流動性的情況還不是很明朗，成為油價在尾盤時轉弱的因素之一。

但一些油市分析師認為，油價 3 月稍早跌到逾一年低點後，仍在一些因素帶動下展開反彈。

庫德斯坦地區政府和位於巴格達的伊拉克中央政府之間發生法律糾紛，使流經土耳其管線的原油出口中斷。分析師推測，這起糾紛讓該地區石油供應量大減 40 萬桶，剩下每日 45 萬桶。

Tyche Capital Advisors 執行成員 Tariq Zahir 則指出，最近美元有些偏弱，讓美元計價的原油受益。此外，拜登政府必須填補戰略石油儲備 (SPR)，美國能源部長 Jennifer Granholm 表示，美國今年可能為了填補 SPR，買回部分原油。

拜登政府去年為了壓低汽油價格，緊急出售 1.8 億桶 SPR 的石油，但也說等油價跌到每桶 70 美元左右，就會填補 SPR。

Zahir 認為，油價可能有進一步上漲空間的因素為中國經濟重啟，以及美國需求可能增加。