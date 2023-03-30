〈貴金屬盤後〉美元回升、避險需求消退 黃金下跌

黃金期貨周三 (29 日) 收黑，是過去四個交易日以來第三次下跌，未能延續上周數度挑戰 2000 美元整數關卡的氣勢，主要因避險需求減退，美元升值也帶來壓力。

4 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 5.90 美元或 0.3%，報每盎司 1984.50 美元。

Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 表示，黃金期貨在每盎司 1990 美元遭遇阻力，顯示一些交易員試圖獲利了結。

此外，美元暫時中止近期頹勢，追蹤美元對六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.2% 至 102.66。美元升值，代表海外買家買進美元計價的黃金時，成本較高。

RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 說：「股市風險胃納開啟並上漲，在銀行業方面，目前沒有任何我們不知道的新消息。」

對銀行業擔憂緩解，帶動美股周三上漲，美債殖利率回落，即使債市投資人對經濟前景仍有疑慮。

Kitco 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「市場慢慢擺脫美歐銀行業問題，風險胃納逐漸重返市場。但是，老練的市場觀察家相信，現在解除警告為時過早。」

SPI 資產管理執行合夥人 Stephen Innes 表示，全球股市暫時聽見平靜的插曲，大家還在觀察，這場是一場銀行業危機，還是後面還有某種真實的經濟問題等著大家。

投資人正在觀望聯準會 (Fed) 偏好的通膨數據，即預定本周五公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數，以研判貨幣政策路徑的走向。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場押注 5 月升息 1 碼 (25 個基點) 機率約 39%。在升息環境下，黃金因本身不孳息，魅力減弱。

不過，黃金期貨本月和第一季迄今仍保持上漲的表現。值得注意的是，今年以來對實體黃金的需求持續增加。

Insignia Consultants 的 Karnani 認為，黃金第 2 季表現將取決於是否能突破每盎司 2000 美元，如果本季能守在 1850 美元以上，對黃金將是利多。

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