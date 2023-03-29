台杉生技基金將首度引進國際投資人 目標募資逾60億元

台杉投資繼完成募資兩項生技基金後，今年將再成立 2 億美元 (約新台幣 61 億元) 境外基金，也是台衫生技基金首次引進海外投資人，潛在投資者可能來自美國、歐洲、日本等，期望國內生技產業能加速與國際串連。

台杉生技基金合夥人沈志隆表示，過去五年投資 7 家美國公司，後續與日本集團旗下創投公司合作的績效不錯，因此近兩年開始評估台灣的生技技術亮點，是否能與日本等其他國家互補。

沈志隆補充，台杉投資期望今年可以啟動首個境外基金，引進非台灣投資者，若今年順利完成募資，預期可以把國際資金連接起來，讓海外投資人了解台灣生技產業，台灣生技也可以走到國際市場。

台杉投資是由國發基金出資四成所設立，目前共管理六支基金，規模達 257.5 億元，主要投資台灣 5+2 重點產業，其中生技基金方面，2018 年募資 59 億元成立台杉水牛二號生技基金，已經完成布局，共投資 26 家業者。

沈志隆分享，台杉水牛二號生技基金投資涵蓋國內外，包括台灣生技醫藥產業已具基礎的大、小分子新藥開發，再生醫學、醫療器材、藥物傳輸及細胞檢驗設備與細胞、基因治療等。

2021 年募資 16.4 億元成立台杉水牛三號生技基金，目前也執行半數，投資 4 家業者正在等待投審會通過，領域則包含數位醫療、精準健康、醫療科技等。