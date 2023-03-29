頂端客消費強勁 101超越「黑卡」的新卡亮相

台北 101 今 (29) 日宣布，瞄準金字塔頂端的消費客群，與中信合作發行全新尊榮鼎極卡，提供 101 館內消費、海外消費購物無上限均回饋 3%，更陸續簽訂與 500 盤餐廳合作提供保留席，回饋幅度超越市場熟知的富人卡「黑卡」，也成為 101 史上最高等級信用卡。

101 尊榮鼎極卡為國內少見的金屬卡。(鉅亨網記者王莞甯攝)

101 聯名卡今年邁入第 20 周年，此次以「展現高端精緻生活」為主題推出三款不同客群設定的卡片，其中，全新尊榮鼎極卡門檻設定再拉高，資產需超過 1.5 億元，或是年消費超過 300 萬元的尊榮會員，才會獲邀申請。

101 總經理朱麗文說明，去年前 11 月營收已突破 2019 年疫情前的全年表現，全年營收創高，顯示高端客消費完全不受影響，隨著去年底館內精品旗艦店陸續改裝完成，看好今年營運動能持續火熱。

隨著疫情影響式微，101 商場第一季營收成長高達 30%，全業種均成長，另一方面，朱麗文表示看好觀光客回流帶進新動能，目前每日觀光客約 2000-3000 人，雖低於疫前的 6000-7000 人，但復甦速度很快，不排除第二季起觀光客爆發。

101 目前會員人數突破 40 萬人，其中有 2400 人為尊榮會員，聯名卡卡友於 101 購物中心內刷卡金額，過去 3 年以年均超過 20% 的速度成長，朱麗文認為，即便開放出境，國內的精品消費需求不會因此受明顯衝擊，原因是，疫情期間國際品牌更清楚國人的消費實力，因此，在國內反而有更多的貨品選擇。

新卡面上市再加上國際客回流，101 看好這波母親節檔期，有望較 2019 年同期成長超過 10%，屆時將是歷年最旺的母親節，同時，設定全年營運續創高的目標。

全新台北 101 聯名卡由知名設計師聶永真操刀，卡面採極簡風格，呈現台灣當代品味和潮流識別，並以高端精緻生活為核心，發展館內外涵蓋購物、餐飲、觀景、飛航、理財、健康、海外禮遇共七大類權益。