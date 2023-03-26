〈獨家〉雷虎無人潛艦原型機首次曝光！ 陳冠如：不缺席水下版圖

總統蔡英文 3 月 25 日親自前往嘉義亞洲無人機創新應用研發中心，視察雷虎 (8033-TW) 等無人機國家隊廠商，雷虎無人潛艦原型機「海狼號 SEAWOLF 400 AUV 系統」首次曝光；雷虎董事長陳冠如最新透露，正積極開發水下無人載具，「無人機不只是空中飛，在水上和水下都不會缺席」。

陳冠如指出，台灣四面環海，水下無人潛艦是防衛台海戰術的重要一環，因此，雷虎水下無人載具將偵測系統、控制系統、動力系統甚至作戰系統均納入開發範圍，此次是首次對外公開無人潛艦原型機。

陳冠如強調，水下無人載具開發難度更高，一旦完成，將築起高競爭門檻，有望成為未來重要的成長動能之一。

蔡英文在視察嘉義亞創中心時指出，無人機無論在民用、軍用均扮演很重要的角色，不能在這個領域缺席，台灣在發展無人機產業已具有一些優勢，但產業需要更高層次轉型，因此，要用國家的需求來帶動產業發展，讓我國的無人機產業迎頭趕上。

雷虎近年積極轉型至工業和軍用無人機領域，去年和今年甫取得軍民通用 T-400 和軍用商規微型無人機主導廠商開發案資格，此次在嘉義亞創中心雷虎 3 樓研發場域，協同台灣希望創新向國防部和中科院介紹並正式對外發表無人潛艦原型機海狼號 SEAWOLF 400 AUV 系統。

海狼號 SEAWOLF 400 AUV 系統，長度達 4 公尺，重量約 1000 公斤，航速 2-7 節，潛航可達 8-10 小時。