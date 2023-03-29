數位資產服務商MaiCoin攜手永豐金證券 啟動IPO計畫

國內交易量最大、且唯一具備區塊鏈技術的數位資產創新服務商英屬開曼群島商現代財富控股公司 (簡稱 MaiCoin 集團)，落地耕耘台灣市場將滿 10 年，今 (29) 日宣布啟動 IPO 計畫，與永豐金證券簽訂第一上市 (櫃) 輔導顧問合約。

Coinbase 2021 年在那斯達克交易所上市後，數位資產正式成為一股新趨勢，去年 FTX 倒閉使國際各國政府加速面對監管議題，我國金管會日前則指出將為虛擬通貨業者的主管機關，並將公告虛擬通貨業者之監理要點。

MaiCoin 集團創辦人暨執行長劉世偉指出，過去 3 年 MaiCoin 均為獲利狀態，今年可望持續獲利，成立這 10 年來，不放棄與政府和大眾溝通，從平台功能、用戶體驗、產品定位與適法性到監管議題等，目標讓虛擬貨幣與 NFT 成為大眾生活的一部分，期許 IPO 後，讓數位資產主流化成為另一個起點。

展望未來，劉世偉表示，MaiCoin 期待扮演區塊鏈技術應用落地的虛實橋樑，將虛擬貨幣和 NFT 的廣泛應用，帶入更多產業。

MaiCoin 提供全方位數位資產交易、數位資產延伸產品服務，以及企業區塊鏈技術應用解決方案，服務業務包括 MaiCoin 數位資產買賣平台、MAX 數位資產交易所、AMIS 數位資產錢包託管、QubicNFT 技術整合服務等，是國內虛擬貨幣交易量最大，並協助最多企業用戶發行 NFT 的數位資產集團。