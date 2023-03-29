瀚荃拚營運逐季回溫 全年可望小幅成長

連接器廠瀚荃 (8103-TW) 今 (29) 日召開法說會，公司認為，今年將呈現「上瘦下肥」，第一季應是谷底，營運將逐季回溫，全年營收估小幅成長，毛利率也可望站穩 30%。

瀚荃表示，從前 2 月營收年減 4 成來看，第一季衰退是預期之內的事，不過，3 月有看到光電等急單浮現，稼動率也回到 5 成以上，第二季起可望進一步回溫，5-6 月趨於明朗，下半年狀況會更好。

以全年營收比重來看，瀚荃預估，上半年約佔 35-40%、下半年 60-65%，產品線來看，光電、車用較為樂觀，工業、伺服器及網通也可望個位數百分比的年增，筆電則估持平。比重來看，筆電佔 28%、伺服器及網通 26%、消費性 9%、光學 6%、車用 5%、AIoT 1%。

其中，在車用方面，瀚荃表示，除了既有的中國跟歐洲客戶外，也在跟國內電源大廠合作充電樁產品，但還需要時間發酵。寮國新廠則有多個新客戶加入，主要是光電及多功能事務機產品，預計今年到明年陸續貢獻。

瀚荃進一步指出，寮國廠土地面積約 6 萬坪，目前第一期使用一半，滿載可望貢獻 1000 萬美元，後續也可望視需求擴充產能。而中國目前有 6 個廠，但因為部分廠區較老舊，因此也推動精實計畫，中長期將整合至 4 個廠。

瀚荃去年營收 37.27 億元，年減 10%；毛利率 30%，持平前年；營業利益 3.71 億元，年減 33%；營益率 13%，年減 3 個百分點；稅後純益 3.28 億元，年減 2%，每股純益 4.2 元，公司決議每股擬配息 2 元。