〈台股盤中〉漲幅收斂收斂 觀光族群、散熱雙雄逆勢強漲

儘管美股四大指數 28 日收跌，台股今 (29) 日經歷連兩日跌勢後反彈走強，早盤權值股紛紛走紅，指數一度漲近百點，隨後漲勢收斂、小漲 0.15%，但觀光類股、散熱雙雄表現依舊強勁成為盤面亮點，成交量預估 1909 億元。

電金權值股中，前五大權值股台積電、鴻海、聯發科、中華電、台塑化皆在平盤之上，遠傳上漲 1% 以上，日月光上漲 2.2%，亞德客 - KY 釋出樂觀展望上漲 3.4%，不過，聯電下跌超過 1%、中租下跌 3% 以上。

高價股跌勢重，創意跌幅達 7%，世芯 - KY 跌 4% 以上，力旺、祥碩跌超過 3%，股王信驊、旭隼跌逾 2%，大立光力守平盤，緯穎、譜瑞 - KY 跌幅小於 1%。

盤中仍有零星個股點火走勢強勁，生技股中保瑞衝上漲停，中化生漲 9.7%，台耀上漲 4.16%、寶齡富錦漲 3.3%，散熱雙雄搶搭液冷題材近期表現兇猛，雙鴻漲逾 8%、泰碩漲 6% 以上。

隨著全球疫情解封，觀光、娛樂活動陸續舉辦，觀光、餐飲族群年初迄今強勢表態，寬魚國際大漲逾 7%，王品、雲品漲超過半根漲停板，夏都漲 4.5%，寒舍、六角皆漲 3% 以上，晶華、 雄獅、富野漲幅超過 2%。