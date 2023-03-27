台塑生醫照護民眾健康 洗衣精智慧補充站將建置千座、服務24萬個家庭

夏天來臨氣溫日漸升高，髒衣物囤積病菌滋生加速、影響民眾健康，台塑生醫表示，為了照護民眾健康，全台已設置超過三百座洗衣精智慧補充站，目標是深入全台各個鄉鎮至少 1200 個點，估計每個月至少可服務超過 24 萬家庭。

台塑生醫表示，夏日髒衣物放置五天後生菌數狂飆 50 倍以上，衣服洗完後仍有潮濕臭味，不少民眾選擇倒入加倍的洗衣精，確保衣物保有香味，不過，過量並不能增加去污力，反而會殘留衣物刺激皮膚造成過敏、殘留在機身內，加上濕氣導致發霉，最終變成黏稠污垢及機身發臭。

為預防國人因日常洗衣習慣的不同、引發長期下來的健康危害，台塑生醫表示，洗衣精可以從少量購買開始試用，或攜帶回收空瓶到「台塑生醫洗衣精智慧補充站」嘗試成分溫和不刺激的環保中性洗衣精。

台塑生醫指出，目前全台已經設有 328 個洗衣精智慧補充站點，機台本身具有防止氧化和紫外線殺菌功能，也讓洗衣精進入消費者空瓶前至少都保有近 3 年的保存期限，民眾再也不必在價格和容量之間難以選擇。

台塑生醫總經理劉慧啟說，洗衣精補充站的概念，就如帶著保溫瓶在外面裝水一樣，提供民眾經環保標章認證的中性洗衣精，並鼓勵塑膠製品重複使用，降低環境污染並節省資源。