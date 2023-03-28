茂林-KY估Q1谷底拚逐季回升 越南新廠2025年投產

導光板材廠茂林 - KY(4935-TW) 今 (28) 日召開法說會，公司對今年看法保守，但認為第一季應是谷底，後續力拚逐季成長，越南新廠則預計第四季動工、2025 年首季投產。

茂林直言，通膨導致筆電等消費性電子需求下滑，客戶端及公司存貨大增，且模組產品多為客製化，只能待客戶消化庫存後拉貨，因此茂林前 2 月營收僅 6.37 億元，年減 57%。

不過，茂林認為，從現階段客戶給的訂單展望來看，預計目前已經是谷底，第二、三季可望回升，力拚全年逐季成長。產品營收比重方面，IT 佔 76%、消費性電子 10%、顯示器 4%、穿戴式裝置 10%。

而因應美中貿易戰，茂林也配合客戶前進越南設廠，新廠位在北越河南省的同文三工業區，土地面積約 5 萬平方米，總投資金額 3000 萬美元 (約新台幣 9 億元)，預計今年第四季廠房動土、明年底完成產線架設，2025 年第一季投產。

茂林估計，今年資本支出將來到 4.65 億元，較去年 1.4 億元增加逾 2 倍，主要是今年越南投資案支出約 3.15 億元、原固定資產預估則約 1.5 億元。

茂林去年營收 97.23 億元，年減 11%；毛利率 19%，年減 1 個百分點；營益率 10%，年減 2 個百分點；稅後純益 10.37 億元，年減 19%，每股純益 8.05 元。

茂林董事會決議，每股擬配息 4 元，配發率近 5 成，若以今日收盤價 58.6 元計算，現金殖利率約 6.8%。