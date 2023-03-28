〈能源盤後〉銀行業風波平息 市場冷靜 原油登2周高點 天氣趨暖 天然氣大跌

原油期貨價格周一 (27 日) 延續上周反彈，收登 2 周來最高點，係因投資者對銀行業的擔憂有所緩解。然而，天然氣期貨價格跌至 1 個多月來最低收盤價，係因氣溫回暖，需求前景下降。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 3.55 美元或 5.1%，收於每桶 72.81 美元，為最近月 WTI 自 3 月 13 日以來最高收盤價。

5 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 3.13 美元或 4.2%，​​收每桶 78.12 美元，同樣收登 2 周高點。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 3.7%，收每加侖 2.6842 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.8%，收每加侖 2.7704 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 5.8%，收每百萬 Btu 2.088 美元，為天然氣最近月期貨自 2 月 21 日以來的最低收盤價。

市場驅動力

Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 表示，市場先前聚焦銀行業危機，但在 3 月中旬出現不穩定的拋售後，石油顯示出獲利機會，投資者恢復冷靜，將油價下跌視為一個很好的切入點。

全球銀行業方面周末沒有出現不利發展後，包括原油在內的市場都顯示出鬆了一口氣的跡象。

美監管機構周一宣布，第一公民銀行 (First Citizens BancShares) (FCNCA-US) 將向聯邦存款保險公司(FDIC) 以大約 165 億美元折價收購矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 的存款和貸款以及其它特定資產。

《彭博》報導，美當局正考慮擴大緊急貸款機制，為第一共和銀行 (FRC-US) 爭取更多時間來支撐其資產負債表。美銀行股周一走漲。

OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，近幾周原油波動很大，係因原油陷入銀行風暴，令投資者不得不降低對經濟的預期，從而嚴重挫傷需求前景。

原油價格本月初跌至 15 個月低點，歸因於投資者擔憂銀行業問題恐演變成全面危機。

Erlam 表示，隨著市場情緒緩慢改善，殖利率謹慎攀升，油價也跟著上漲。「在經過這樣動盪的時期後，可能要花上一段時間才會塵埃落定，價格才能完全反映出新的前景。目前確實仍在波動。」

與此同時，天然氣期貨周一大跌近 6%。施耐德電氣大宗商品分析師 Victoria Dircksen 報告寫道，取暖燃料供應過剩，難以與疲軟的需求環境相互平衡。

他援引國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 的短期天氣展望報告，稱 4 月氣溫預期開始變得更像「春天般的氣溫」。